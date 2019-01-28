Порошина оставит сына ради денег

Актриса очень скоро возвращается к работе

Всего через полтора с небольшим месяца после родов Мария Порошина выйдет на сцену. На ее плечах лежат немалые расходы: отдых, кружки, няни, обновки для трех дочерей и годовое медицинское обслуживание новорожденного сына, что стоит в среднем 350 тыс. рублей. Эти деньги нужно заработать, поэтому актрисе некогда расслабляться.

Сначала, 23 февраля, она сыграет в антрепризном спектакле, что принесет ей в среднем 300 тыс. рублей. А в марте примет участие еще в нескольких постановках. При этом Мария рассчитывает сняться в сериале или фильме с хорошим бюджетом.

До седьмого месяца беременности актриса выходила на сцену, а первые пять снималась в новом сезоне "Челночниц". Благодаря этому Порошина неплохо заработала.

Пока многодетная мама все свободное время посвящает сыну. С дочками ей помогают три няни – они возят школьниц Серафиму и Аграфену не только на уроки, но и на кружки, а также присматривают за младшей Глафирой.

От отца трех дочерей – актера Ильи Древнова – Марии Порошиной не было никакой финансовой помощи и поддержки даже когда они были в браке. В начале лета после 17 лет семейной жизни супруги развелись.

Актриса рассталась с мужем, когда узнала о пятой беременности. Долгое время многие пытались найти ответ на вопрос, от кого актриса родила сына.

"Предполагаем, что от Ильи. Никто не видел рядом с ней другого мужчины, а гулять многодетной матери некогда",

– заявила корреспонденту сайта "Комсомольская правда" коллега Марии.

Раньше и сама Порошина говорила, что супруг не хотел большую семью, – когда встал вопрос о четвертом ребенке, он колебался, и почти пять лет актриса не могла забеременеть. А через два года после рождения четвертой дочки Мария узнала, что станет мамой в пятый раз. Сама она уверена, что роды омолаживают организм женщины, и мечтала о еще одном ребенке.

Сейчас Мария вовсю готовится к крестинам сына. Когда она будет уходить на работу, с малышом дома останется няня.

Долгожданного сына Порошина родила 11 января в том же роддоме, где и дочек, – популярном у знаменитостей перинатальном медицинском центре, где "роды-люкс" стоят от 700 тыс. рублей. Малыш появился на свет с весом 3 кг 560 г и ростом 52 сантиметра.

Уже через пять дней счастливая мама с новорожденным уехала домой. Их встречали дочери, по которым актриса "очень соскучилась".