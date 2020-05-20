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Заворотнюк страдает без магазинов и салонов красоты

Заворотнюк страдает без магазинов и салонов красоты
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Девушка поразмышляла о жизни на карантине

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк тяжело переживает лишения самоизоляции. Сегодня Анна пожаловать своим подписчикам на то, что не может отправиться на шопинг и встретиться с друзьями.

"Сейчас как никогда хочу наконец встретиться с друзьями, пойти в кафе, музей, кино, на природу. Хочется пойти в магазин и чем-то себя порадовать, пойти в салон и привести себя в порядок, но запрет", – сокрушается наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня". 

Вместе с этим Анна пытается найти выход, чтобы не уйти в депрессию. Девушка поразмышляла на тему того, чем можно заняться, проводя время дома. Среди вариантов она предложила чтение книг и занятие спортом. Начинающая актриса призналась, что давно мечтает сесть на шпагат, но пока и не реализовала эту задумку.

А еще ей в голову пришло оригинальное "развлечение" для карантина. "Может быть начать изучать китайский?" – задается Анна вопросом в "Инстаграм".

При этом поклонники больше внимания обратили на цветущий вид молодой актрисы и ее красоту. "Зачем вам в салон, вы и так выглядите бесподобно", "Какие шикарные локоны, красотка", "Ты и так хороша!" – прокомментировали пост восхищенные фанаты.

Напомним, мама Анны, актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой болезнью. О ее недуге стало известно осенью 2019 года. Тогда сообщалось, что у звезды рак мозга. Однако родственники до сих пор не подтвердили официально диагноз актрисы.

Ранее муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказал ученым о ее состоянии.

Ольга ФЕДОРОВА

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