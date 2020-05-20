Известная актриса знала свою судьбу задолго до трагедии

Юлия Началова, которой не стало в возрасте 38 лет, заранее знала дату своей смерти. О судьбоносной встрече звезды с гадалкой рассказала ее подруга Анна Исаева.

Предсказательница оказалась в гостях у Началовой в начале 2000-х гг., а Исаева, по ее словам, была свидетельницей их беседы. Юлия мечтала об успешной карьере и хотела поговорить об этом с гадалкой.

Она предсказала певице успешный зарубежный проект, а также назвала дату ее смерти, рассказала Исаева в "Инстаграм". По словам подруги певицы, не все пророчества, которое сделала в тот день гадалка, сбылись, однако в главном она все же не ошиблась.

Об увлечении Началовой различными пророчествами рассказывали ранее и другие звезды российского шоу-бизнеса. Некоторые и вовсе считают, что столь ранний уход певицы как раз и спровоцировала встреча с гадалкой: якобы Юлия, поверив в плохое, сама притянула к себе несчастья.

Началова умерла 16 марта 2019 г. от заражения крови. Врачи боролись за жизнь певицы несколько дней, однако спасти ее все же не удалось, напоминает "Вечерняя Москва".

Ранее подруга певицы рассказала о ее первом концертном костюме, сшитом из занавески.