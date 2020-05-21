Артисты не встречались долгое время после расставания

Дмитрий Маликов спустя несколько лет вновь стал общаться со своей бывшей возлюбленной Натальей Ветлицкой. О том, как артисты возобновили отношения, рассказал сам певец.

После романа, а затем и громкого разрыва в 1980-х гг. звезды перестали общаться, каждый пошел своей дорогой. Даже в совместных проектах артисты снимались отдельно, впрочем это, по словам Маликова, было не из-за конфликта – просто так построили съемки.

Маликов рассказал, что осенью прошлого года Ветлицкая позвонила ему, спросив, может ли она снова исполнять песню "Душа". Певица решила вернуться на сцену, а эту композицию ей подарил бывший возлюбленный. "Душа" стала одним из хитов Ветлицкой и вошла в альбом "Посмотри в глаза" 1992 года.

После этого звезды увиделись в Москве, рассказал Маликов в программе "Рожденные в СССР". Ветлицкая до сих пор общается с семьей певца – они остались в хороших отношениях, признается знаменитость. Сейчас, по его словам, звезда 1990-х улетела в Испанию, где ей пришлось остаться из-за пандемии коронавируса.

Ранее Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах со здоровьем. Звезду госпитализировали с подозрением на COVID-19.