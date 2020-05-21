Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Популярный певец рассказал о воссоединении с бывшей возлюбленной

Популярный певец рассказал о воссоединении с бывшей возлюбленной
Дмитрий Маликов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисты не встречались долгое время после расставания

Дмитрий Маликов спустя несколько лет вновь стал общаться со своей бывшей возлюбленной Натальей Ветлицкой. О том, как артисты возобновили отношения, рассказал сам певец.

После романа, а затем и громкого разрыва в 1980-х гг. звезды перестали общаться, каждый пошел своей дорогой. Даже в совместных проектах артисты снимались отдельно, впрочем это, по словам Маликова, было не из-за конфликта – просто так построили съемки.

Маликов рассказал, что осенью прошлого года Ветлицкая позвонила ему, спросив, может ли она снова исполнять песню "Душа". Певица решила вернуться на сцену, а эту композицию ей подарил бывший возлюбленный. "Душа" стала одним из хитов Ветлицкой и вошла в альбом "Посмотри в глаза" 1992 года.

После этого звезды увиделись в Москве, рассказал Маликов в программе "Рожденные в СССР". Ветлицкая до сих пор общается с семьей певца – они остались в хороших отношениях, признается знаменитость. Сейчас, по его словам, звезда 1990-х улетела в Испанию, где ей пришлось остаться из-за пандемии коронавируса.

Ранее Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах со здоровьем. Звезду госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве

Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу в России на 21 мая

За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей