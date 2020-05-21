Известная певица поделилась архивными кадрами с моря

Анна Семенович опубликовала новый снимок в "Инстаграм" – на нем артистка позирует в одних трусах. Фото топлес экс-солистка "Блестящих" решила выложить по многочисленным просьбам ее поклонников, как она сама об этом написала.

Снимок с моря, которым поделилась певица, на самом деле архивный. На нем Семенович еще совсем ребенок, именно поэтому позирует на пляже без верхней части купальника. В кадре рядом с будущей звездой стоит ее мама Татьяна.

Детскую фотографию артистка опубликовала, чтобы показать подписчикам, как росла ее "знаменитая грудь". Семенович также поделилась снимками с моря, где ей 10 и 13 лет. В этом возрасте, признается певица, она уже носила бюстгальтер второго размера.

На третьем кадре Анна предстала в обтягивающем костюме во время выступления на льду. Осанка фигуристки говорит о том, что она гордится не только своими спортивными достижениями, пошутила Семенович. И последней фотографией в подборке стал снимок, на котором уже взрослая певица позирует в купальнике.

"Красавица! И пусть весь мир завидует!", "Семенович топлесс – это круто! Аня, у вас красивая, естественная грудь", – поддержали звезду "Блестящих" в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены). Некоторые подписчики вспомнили и свои детские снимки: "В детстве все на море в таких парашютах были. У меня тоже есть подобное фото" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Анна Семенович травмировалась на вечеринке.