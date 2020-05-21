После разрыва дочь супругов живет с моделью

После известия о разводе популярного певца Эмина Агаларова с женой Аленой Гавриловой появились слухи о том, что ребенок пары останется с артистом. Супруги долгое время не комментировала разрыв, однако первой молчание нарушила модель. Подробностями она поделилась в соцсетях.

"Это факт! Мы разошлись!" – ответила Гаврилова в комментариях под своим последним постом в "Инстаграм", впервые подтвердив развод с мужем. Модель добавила, что она не собирается публиковать фото с дочерью Афиной только для того, чтобы показать: на самом деле она живет с ней. Также Алена написала, что эту тему на своей странице в социальной сети больше обсуждать не намерена.

Слухи о том, что дочь супругов останется с отцом, появились на фоне молчания Гавриловой после известий о расставании. Модель практически ничего не публикует в "Инстаграм", в то время как ее муж регулярно делится с подписчиками фото и видео, на которых он проводит время с ребенком.

"Дочка осталась с папой", – решили некоторые подписчики Алены. Однако в комментариях также отметили, что Эмин только устраивает фотосессии с Афиной. Некоторые поклонники пары пришли к выводу, что артисты все еще живут вместе, а фотографирует певца с дочерью сама Гаврилова.

О расставании с супругой Эмин намекнул 13 мая, однако ни он, ни сама Алена разрыв до сих пор не комментировали. Ранее Гаврилова заявила, что ей понадобится время, чтобы прийти в себя.