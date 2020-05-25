Звездная пара сделала подарок своим дочерям

Несмотря на решение Оксаны Самойловой развестись с Джиганом, супруги продолжают проводить время вместе. Порадовать своих детей артисты решили необычным подарком – рэпер с женой купили аквапарк. Об этом она сама рассказала в "Инстаграм".

Впрочем аквапарк, который подарили трем дочерям супруги, оказался надувным. Огромную конструкцию установили во дворе возле бассейна. Судя по инстаграм-историям модели, дети такой покупке обрадовались, однако из-за холодной погоды вынуждены кататься с горок в комбинезонах.

Оксана призналась, что об истинных размерах аквапарка не подозревала до его сборки. При этом модель отметила, что покупка была сделана именно совместно с Джиганом. Подобная конструкция могла обойтись звездной паре в полмиллиона рублей, пишет РИА ФАН.

Самойлова также добавила, что дети уже устали от холода, поэтому представляют, что на самом деле они "укатили на море". Модель сняла дочерей, которые устроили дома пляжный отдых, надев купальники и расстелив на полу полотенца.

Напомним, что после скандала в США Самойлова подала на развод с мужем. В суде супруги появятся уже в июне. По слухам, модель требует половину заработка рэпера, чтобы содержать четверых детей.