Появились подробности развода рэпера и звезды социальных сетей

Расставание Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайншейна (настоящее имя артиста) стало одним из самых громких скандалов года. Теперь экс-супругам предстоит суд, где решится и сумма, которую будет получать модель. Журналисты утверждают, что жена требует половину доходов Джигана в качестве алиментов.

Эти деньги пойдут на содержание Самойловой и четверых детей, которых она родила от музыканта. Младшему ребенку пары всего несколько месяцев. Пока в заявлении, как утверждают СМИ, есть информация только об алиментах, о разделе имущества речи не идет.

Сумма, на которую может рассчитывать модель, получается внушительной. Рэпер в 2019 г. зарабатывал около 5 млн в месяц. Такая сумма, как пишут репортеры, складывается из гонораров за концерты, появлений на мероприятиях, съемках в телепроектах, также Джиган владел клубом в столице.

Супруга артиста имеет собственный источник дохода – у нее есть магазин одежды. Но больше всего денег Оксана Самойлова зарабатывает на своем блоге в "Инстаграм", который после скандала с Джиганом стал еще популярнее.

Также, дополняет Ostrovrusa, у пары есть роскошный дом за городом, квартира в Москве и три дорогих автомобиля. Как именно поделят это имущество, остается загадкой. Пока Оксана Самойлова планирует забрать у Джигана половину дохода, пишет StarHit.

Напомним, в марте 2019 г. появились подозрения, что в семье рэпера проблемы – он попал в реабилитационный центр в США. Позже Оксана Самойлова заявила в соцсети, что разводится с мужем после его предательства. Пока супруги по-прежнему живут вместе и занимаются воспитанием детей, но заявление на развод звезда "Инстаграм" уже подала.