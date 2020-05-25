Тест звезды "Содержанок" на COVID-19 оказался положительным после участия в телешоу

Коронавирусом заразилась еще одна российская знаменитость. На этот раз болезнь нашли у Дарьи Мороз, бывшей жены Константина Богомолова. Об этом сообщают СМИ.

Звезда сериала "Содержанки" сдала тест на COVID-19 22 мая. Результат оказался положительным, передает телеграм-канал Mash.

Актриса участвовала в программе "Танцы со звездами", однако в финале шоу 24 мая она не появилась. По некоторым данным, от съемок Мороз отказалась по состоянию здоровья.

Сама Дарья эту информацию никак не прокомментировала.

Накануне, 24 мая, Алена Бабенко призналась, что попала в больницу с коронавирусом и долгое время скрывала это. Артистка также участвовала в "Танцах со звездами", но затем пропала из эфира из-за болезни.

А почти три недели назад COVID-19 нашли у еще одной участницы телепроекта – Марии Иваковой. При этом ведущая "Орла и решки" рассказала, что у ее партнера по "Танцам" Евгения Папунаишвили тест на коронавирус оказался отрицательным. Тем не менее подписчики телезвезды возмутились, почему в период пандемии продолжаются съемки шоу.