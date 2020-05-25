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Дибров "завязал" из-за Малышевой

Дибров "завязал" из-за Малышевой
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий решил не "присматриваться к комбинату ритуальных услуг"

Не так давно известный ведущий Дмитрий Дибров попал в больницу после того, как упал прямо во время светского мероприятия. Врачи установили, что шоумен перенес микроинсульт. После этого его жизнь сильно изменилась. 

Дибров рассказал, что его подруга Елена Малышева провела с ним профилактическую беседу. Она посоветовала ему бросить все вредные привычки, если он еще планирует погулять на свадьбе своих детей. От брака с моделью Полиной у ведущего трое сыновей, из которых самому старшему десять лет. 

"Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг" , – объяснил он эфире передачи "Звезды сошлись". 

Дибров признался, как было сложно бросить курить. Он утверждает, что практически всю жизнь был заядлым курильщиком, поскольку в такие моменты постоянно возникали новые идеи по работе. Тогда это было неким ритуалом в среде телевизионщиков. Сейчас он понимает, что за подобный досуг им приходилось расплачиваться своим здоровьем и жизнью.

По словам шоумена, теперь он не только не курит, но и не пьет. Даже когда друзья предлагают ему немного пригубить, ведущий программы "Как стать миллионером" отказывается. 

После инсульта Дмитрий Дибров вынужден регулярно измерять давление, хотя, как сам утверждает, в этом ничего не понимает. Он надеется, что скоро сможет снова выйти на работу 

Евгения НАГОРСКАЯ

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