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Долги и увечья: пропавшая звезда "Дома-2" впервые вышла на связь

Долги и увечья: пропавшая звезда "Дома-2" впервые вышла на связь
Александр Гобозов. Фото: instagram.com/aleksandr.gobozov
Бывший участник телестройки около полугода скрывался в деревне

Александр Гобозов, о котором ни поклонники, ни близкие ничего не слышали на протяжении нескольких месяцев, вернулся. После слухов о тюрьме и долгах экс-участник "Дома-2" рассказал, что с ним на самом деле происходило.

По словам Гобозова, он, устав от всего, решил пожить один. Именно поэтому бывший герой скандального телепроекта оставил машину и все свои документы, а затем уехал из Москвы. В течение всего этого времени Александр жил в одной из глухих деревень Красноярского края.

Также экс-участник "Дома-2" признался, что у него начались проблемы со здоровьем. В эфире программы "Бородина против Бузовой" он пожаловался на ухудшение зрения после травмы головы, с которой оказался в больнице.

"Не важно, где я получил это увечье", – добавил Александр, отметив, что оно было у него задолго до отъезда. Вероятно, он имел в виду аварию, в которую попал в июле прошлого года.

При этом Гобозов подтвердил слухи о долгах, которые ранее появлялись в Сети. По его словам, он занял 300 тыс. руб., но вернуть эту сумму пока не может. Кроме того, по словам звезды "Дома-2", еще один экс-участник телестройки также должен был отдать ему долг, однако по каким-то причинам этого не сделал.

Александр Гобозов не выходил на связь около полугода – с осени 2019-го. Его мать, пытаясь выяснить местонахождение сына, обращалась к экстрасенсам, а недавно появились слухи о том, что Александр находится в тюрьме.

Карина СИРАЗОВА

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