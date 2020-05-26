Певец окружил себя прекрасными представительницами противоположного пола

Вместе с супругой Инной Стас Михайлов воспитывает четверых детей: двоих своих и двоих от прошлого брака жены с известным футболистом Андреем Канчельскисом. Однако дети Инны уже довольно взрослые и, как оказалось, дочь буквально поражает своей красотой.

Не так давно падчерице артиста исполнился 21 год. На своей странице в социальной сети Ева Канчельскис опубликовала новое фото, которое вызвало невероятное восхищение у пользователей Сети. Девушка поразила всех невероятным сходством с матерью.

"Тот случай, когда девушку называют цветочек. Красивый, милый, неповторимый человечек, счастья, здоровья, любви и процветания милой леди", "Мой ангел", "Красотка", – прокомментировали снимок подписчики.

Судя по всему, девушка прекрасно общается со знаменитым отчимом. Она регулярно публикует снимки с певцом, родителями и сводными сестрами.

Напомним, до того, как в 2009 г. сыграть свадьбу с Инной, певец около трех лет состоял с нею в отношениях. До официального брака у пары родилась дочь Иванна, а уже после – Мария. Сам Стас Михайлов вспоминает, что при первом знакомстве его нынешняя супруга была одной из тех, кто поверил, что он станет знаменитым. До сих пор артист невероятно благодарен супруге за это.

Не так давно шансонье стал одной из жертв коронавирусной инфекции, но, к счастью, никто из его семьи больше не заразился. Во время болезни тест на вирус у него оказался отрицательным, однако позже у Стаса Михайлова нашли антитела к коронавирусу. Инфекция не пощадила и других звезд российского шоу-бизнеса.