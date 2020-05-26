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Шаляпин осудил жалующихся на бедность звезд

Шаляпин осудил жалующихся на бедность звезд
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец считает, что некоторым артистам голод пойдет на пользу

Пандемия коронавируса ударила по кошельку многих россиян, в том числе и звезд отечественного шоу-бизнеса. Ситуацию прокомментировал Прохор Шаляпин, жестко ответив тем знаменитостям, которые жалуются на нехватку денег.

Певец считает, что у звезд достаточно средств, чтобы пережить вспышку коронавируса. "Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок", – привел в доказательство своих слов известную пословицу артист. Он объяснил, что кто-то страдает от потери миллионов, а кому-то в это время приходится жить на очень маленькие суммы.

Многим артистам, которые привыкли "свиные рульки есть с утра до вечера", по мнению Шаляпина, "даже полезно немного поголодать" и сбросить вес. Бывший Виталины Цымбалюк-Романовской считает, что человеку многого не нужно, а деньги на крупу он и его коллеги найти смогут.

При этом артист отметил, что здесь речь идет лишь об известных артистах. Тем, кто не так популярен, сейчас по-настоящему тяжело, добавил согласившийся с коллегами Прохор и привел в пример певцов, которые выступают в ресторанах, живут "от копейки до копейки" что до, что во время пандемии.

Сам Шаляпин в интервью "МИР24" поделился: несмотря на то что ему во многом пришлось себе отказать, он не жалуется – ситуация не катастрофическая. Артист настраивает себя на то, что сидеть дома ему точно придется все лето, а первые концерты начнутся не раньше осени.

О тяжелом положении российских звезд ранее высказался Иосиф Пригожин, из-за чего разгорелся скандал между продюсером и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Их разборки продолжаются до сих пор.

Карина СИРАЗОВА

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