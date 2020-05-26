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"Шантажировал и угрожал расправой": на Серова подают в суд

"Шантажировал и угрожал расправой": на Серова подают в суд
Александр Серов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Организатор концертов артиста боялся за свою семью

Промоутер Игорь Малюков подал на Серова в суд. Он заявил, что артист не только вымогал у него деньги, но и угрожал расправой его семье. Скандал возник из-за 1 млн руб., которые, как считает Александр Серов, мужчина ему не доплатил. 

Два года назад воронежский организатор концертов Игорь Малюков занимался устройством тура Александра Серова. Они встретились заранее, обговорили все условия и подписали договор, в котором были указаны все обязательства сторон друг перед другом. А в прошлом году начались судебные разбирательства по этому делу. Певец выдвинул организатору иск, в котором утверждалось, что тот не заплатил ему гонорар в размере 1 млн руб., и выиграл суд. Однако промоутер узнал о разбирательстве только когда к нему пришли приставы. 

Адвокат Малюкова Майя Сандлер заявила, что мужчина совершенно не виновен – все обязательства по договору он выполнил в срок, – а вот Серов повел себя нечестно еще в самом начале тура. Юрист рассказала, что артист начал шантажировать организатора перед каждым выходом на сцену, требуя "лекарство".

"Под "лекарством" Серов подразумевал дополнительный гонорар, сверх того, что указан в договоре. Мол, доставай "лекарство", иначе придется отменять концерт", – пояснила защитница "Комсомольской правде".

Организатор сообщил, что ситуация повторялась буквально в каждом городе. Ему приходилось постоянно давать артисту денег из собственного кармана, чтобы не возникло крупных проблем. Когда у мужчины закончились средства, певец сказал, чтобы он выплатил их позже, когда появятся. 

После окончания тура Александр Серов начал звонить Малюкову с требованием выплатить, как он считал, положенный ему долг. Однако у мужчины совершенно не было денег. Спустя некоторое время промоутеру начали поступать звонки с угрозами. 

"Дошло до того, что дочь Малюкова боялась выходить на улицу, чтобы не встретить гонцов от певца", – рассказывает Сандлер. 

Промоутеру пришлось продать автомобиль, чтобы разобраться с приставами. Сейчас он подал ответный иск для того, чтобы вернуть "миллион раздора".

Ранее стало известно, что в Александра Серова стреляли на улице.

Евгения НАГОРСКАЯ

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