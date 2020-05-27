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У членов семьи Собчак нашли коронавирус

У членов семьи Собчак нашли коронавирус
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тесты на COVID-19 близких телезвезды оказались положительными

Пандемия коронавируса затронула Ксению Собчак. Близкие ведущей подхватили опасную инфекцию. Об этом рассказала сама блондинка.

Героем нового выпуска "Осторожно, Собчак" стал доктор Александр Мясников – глава по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Во время разговора телеведущей с врачом о том, что болезнь может протекать бессимптомно, звезда призналась, что инфекция не обошла стороной и ее близких.

"У меня два человека в семье болеют COVID-19", – сказала Собчак во время интервью. При этом она добавила: несмотря на положительный тест, с зараженными постоянно находятся их близкие. Живут они, по словам Ксении, в привычном режиме, однако не заболевают даже при постоянном контакте с инфицированными.

Мясников подтвердил: такие ситуации действительно иногда случаются. Врач сравнил коронавирус со СПИДом. По его словам, есть люди, которые не заражаются им, даже если инфекция попадает в организм. Впрочем, это скорее исключение из правила.

Кто именно заболел коронавирусом в семье Собчак, она не уточнила. Ранее в СМИ появились слухи о том, что COVID-19 нашли у Дарьи Мороз – бывшей жены Константина Богомолова. Также с подозрением на коронавирус в больнице лежала мать телеведущей Людмила Нарусова.

Карина СИРАЗОВА

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