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Эпатажная Лариса Гузеева снова удивила поклонников. Ведущая программы "Давай поженимся" поделилась фотографией, которая вернула россиян в лихие девяностые. Артистка снялась с коллегой у обшарпанного продуктового ларька. Позировала Гузеева, сидя на корточках у входа в магазин. Дополняла картину ободранная доска объявлений на заднем плане.
"С продюсером Катей. Всегда по-людски. Всегда с уважением", – иронично подписала она фото.
Пользователи засыпали Гузееву комментариями. Несмотря на то что актриса и телеведущая сразу сообщила, что "фото сделано на этой неделе", многие сначала подумали, что кадр – из далеких 90-х. Некоторые приняли ностальгировать, другие изумились, как помолодела и похудела звезда.
"Думала,что фотке лет 25,если не больше", "Хочу туда. В сельпо. И чтобы килька в томате", "Классно, вы так выглядите молодо", "Вы такая красавица! Постройнели", "Я думала, лет 15 назад" "90-е там замерли навечно", "Четенькие девчули на районе",
– написали обомлевшие поклонники.
Ранее "Утро.ру" писало, как Гузеева рассвирепела после личного видео дочери.
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