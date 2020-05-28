Неожиданный снимок ведущей "Давай поженимся" появился в соцсети

Эпатажная Лариса Гузеева снова удивила поклонников. Ведущая программы "Давай поженимся" поделилась фотографией, которая вернула россиян в лихие девяностые. Артистка снялась с коллегой у обшарпанного продуктового ларька. Позировала Гузеева, сидя на корточках у входа в магазин. Дополняла картину ободранная доска объявлений на заднем плане.

"С продюсером Катей. Всегда по-людски. Всегда с уважением", – иронично подписала она фото.

Пользователи засыпали Гузееву комментариями. Несмотря на то что актриса и телеведущая сразу сообщила, что "фото сделано на этой неделе", многие сначала подумали, что кадр – из далеких 90-х. Некоторые приняли ностальгировать, другие изумились, как помолодела и похудела звезда.

"Думала,что фотке лет 25,если не больше", "Хочу туда. В сельпо. И чтобы килька в томате", "Классно, вы так выглядите молодо", "Вы такая красавица! Постройнели", "Я думала, лет 15 назад" "90-е там замерли навечно", "Четенькие девчули на районе",

– написали обомлевшие поклонники.

Ранее "Утро.ру" писало, как Гузеева рассвирепела после личного видео дочери.