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Андрей Гайдулян, ставший популярным после роли в сериале "Универ", теперь покоряет интернет другим способом. В социальные сети артист выкладывает ролики, на которых исполняет необычные танцы. Видео с участием актера, как пишут журналисты, набирают множество просмотров.
Например, на одном из роликов Гайдулян несколько раз подпрыгивает на месте, а затем просто бежит по улице. В "Инстаграм" актер пошутил, что мог бы принять участие в одном из шоу, посвященных танцам.
Подписчики актера сериалов "Универ" и "Сашатаня" пишут ему восторженные сообщения. Комментаторов забавные ролики смешат и поднимают им настроение.
"Это видео можно смотреть бесконечно", "Очень смешной, позитивный чел. обожаю Ваше творчество", "Вы очень классный, любим ваше творчество", "Так смешно", "Вы в танцах", – пишут звезде сериалов в "Инстаграм".
Видео с танцем Гаудуляна набрало уже 3 млн. просмотров в TikTok.
В последнее время журналисты обсуждали не только забавные ролики артиста, но и его внешности. В интернете заметили, что актер немного поправился и начали переживать за здоровье артиста, который несколько лет назад победил рак.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что звезде сериала "Универ" грозит суд.
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