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Шейк разлеглась на полу в трусах и бюстгальтере

Шейк разлеглась на полу в трусах и бюстгальтере
Ирина Шейк. Фото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Супермодель показала идеальную фигуру

Ирина Шейк похвасталась кадрами с модной фотосессии. Манекенщица в полупрозрачном черном бюстгальтере и трусах снялась для бренда нижнего белья. Фотограф запечатлел знаменитость, когда она позировала на полу.

Откровенная фотография вызвала ажиотаж в социальных сетях. Меньше чем за сутки пост Шейк в "Инстаграм" оценили более 400 тыс. человек. Пользователи со всего света оставляли восторженные комментарии. Среди поклонников супермодели оказался и Игорь Верник.

"Так не бывает и быть не может. Женщина не может быть столь совершенной!" – написал телеведущий в социальных сетях. Подписчики, а их у красавицы более 13,5 млн., восторг Верника разделяют.

"Красотка", "Горячая мама", "Прекрасная Ирина", "Какая потрясающая женщина", "Огненная", – пишут комментаторы под фото.

Среди сообщений пользователей были не только комплименты. Некоторые подписчики отмечали под фото Криштиану Роналду – бывшего возлюбленного звезды. После модель встречалась с актером Брэдли Купером, от которого родила дочь.

С кем сейчас встречается Ирина Шейк – остается загадкой. На одной из вечеринок ее заметили в компании мужчины, который держал ее за ягодицы.  

Дарья ПЕТРОВА

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