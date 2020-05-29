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Артисты попросили государство не принимать без них решений по снятию карантина

Артисты попросили государство не принимать без них решений по снятию карантина
Игорь Крутой. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Композиторы и музыканты подписали совместное обращение

Игорь Крутой вместе с Юрием Башметом, Денисом Мацуевым и Владимиром Федосеевым обратились к государству с открытым письмом. После недавнего случая, когда общественность раскритиковала звезд за жалобы на бедность, деятели культуры постарались в максимально осторожной форме сообщить, что они оказались в тяжелой ситуации. 

Знаменитости отметили, что из-за невозможности выступать перед публикой многие музыканты и композиторы лишились самого главного – возможности взаимодействовать со зрителем вживую. 

Артисты призвали государство при выходе из ограничений, связанных с коронавирусом, учитывать и мнение музыкального сообщества. 

"Только в таком случае возвращение к реальной, насыщенности концертной жизни в России произойдет максимально разумно и эффективно для всех ее участников: от публики до исполнителей", – указали они в обращении. 

Знаменитости попросили принимать любые важные решения по поводу проведения концертов вместе с ними. 

Из-за сложного финансового положения российским звездам даже пришлось обращаться в ФНС с заявлением на получение МРОТ.

Евгения НАГОРСКАЯ

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