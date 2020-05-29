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Шац может воссоединиться с Лазаревой

Шац может воссоединиться с Лазаревой
Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
С телеведущими планируют новый проект

Михаил Шац может снова стать партнером Татьяны Лазаревой на телевидении. Многие поклонники уже долгое время мечтают снова увидеть знаменитую пару вместе. В последний раз они участвовали в совместном российском проекте в 2012 году – телеведущие вели несколько развлекательных передач на СТС. 

Некоторые источники утверждают, что Шац уже долгое время не живет со своей супругой. Сообщается, что сейчас Лазарева вместе с дочерью находится в Испании, а Михаил – в России. Ходят слухи, что знаменитости расстались. 

В своем микроблоге ведущий Владимир Маркони намекнул, что звезды воссоединились в профессиональном плане для нового шоу. Он выложил на своей странице фото с Шацем и Лазаревой. 

"Ребята, скажу словами Сахарова – Готовим бомбу!!! Какую лучше взять, шести, семи или четырехструнную?", – подписал он фото.

Поклонникам новость понравилась.

"Я буду рада если Татьяна и Михаил будут вести снова вместе программу на ТВ. Плевать на рейтинги. Ребята вне времени", – комментирует один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены). 

Однако некоторые полагают, что новость о воссоединении Шаца и Лазаревой может оказаться шуткой. Недавно Владимир Маркони стал ведущим передачи "Галилео", которую до него вел Александр Пушной – третий коллега Татьяны и Михаила в прошлых передачах. Поклонники подметили, что Маркони решил везде заменить Пушного.

Евгения НАГОРСКАЯ

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