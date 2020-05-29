Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Миллион на лечение: звезда 90-х спустила целое состояние

Миллион на лечение: звезда 90-х спустила целое состояние
Наталия Гулькина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рассказала, что один из ее питомцев погиб от коронавируса

Наталья Гулькина очень трепетно относится к животным. Сейчас ее любимый 3-летний кот Мэйсон заболел коронавирусом. Эта болезнь отличается от распространяющейся по миру. Человеку он не страшен, но для котов может стать смертельным.

Артистка рассказывает, что некоторое время назад подобрала еще одного кота на улице. В тот момент она не подумала сделать животному анализ на коронавирус. После смерти питомца выяснилось, что тот погиб, успев заразить Мэйсона. 

"У нашего кота свис живот, какая-та жидкость в легких скопилась, позвоночник стал прогибаться, еле ходит, ноги расползаются в разные стороны. Это ужас", – рассказывает Гулькина изданию "Собеседник". 

Чтобы вылечить питомца, певице пришлось заказывать экспериментальную вакцину в Гонконге. Она признается, что за три месяца лечения спустила около миллиона рублей на своего кота. В сборе средств ей помогали подписчики в социальных сетях. 

Недавно на Наталью Гулькину подали в суд. С артистки требуют миллион рублей из-за скандального выступления.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

COVID-19 становится слабее: последние новости о коронавирусе на 29 мая

Инфекция может стать сезонной, но при этом она теряет свою силу - главные новости о COVID-19 в России на пятницу в материале "Утро.ру"

Умерли 232 человека: актуальная статистика по коронавирусу в России на 29 мая

За все время эпидемии скончались 4374 россиянина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей