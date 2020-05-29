Певица рассказала, что один из ее питомцев погиб от коронавируса

Наталья Гулькина очень трепетно относится к животным. Сейчас ее любимый 3-летний кот Мэйсон заболел коронавирусом. Эта болезнь отличается от распространяющейся по миру. Человеку он не страшен, но для котов может стать смертельным.

Артистка рассказывает, что некоторое время назад подобрала еще одного кота на улице. В тот момент она не подумала сделать животному анализ на коронавирус. После смерти питомца выяснилось, что тот погиб, успев заразить Мэйсона.

"У нашего кота свис живот, какая-та жидкость в легких скопилась, позвоночник стал прогибаться, еле ходит, ноги расползаются в разные стороны. Это ужас", – рассказывает Гулькина изданию "Собеседник".

Чтобы вылечить питомца, певице пришлось заказывать экспериментальную вакцину в Гонконге. Она признается, что за три месяца лечения спустила около миллиона рублей на своего кота. В сборе средств ей помогали подписчики в социальных сетях.

Недавно на Наталью Гулькину подали в суд. С артистки требуют миллион рублей из-за скандального выступления.