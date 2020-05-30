Артист постарался защитить сыновей

Стас Костюшкин после откровенного признания о своем детстве получил волну критики не только от общественности, но и от своих родных. Многих интересовало, зачем, спустя сорок лет, мужчина рассказал о пережитом сексуальном насилии. Артист настаивает, что сделал это из-за страха за своих сыновей.

"Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду", – написал он на своей странице в соцсетях (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях Костюшкина многие поблагодарили за откровенное признание, отметив, что для этого требуется сильное мужество и далеко не каждый парень мог бы о таком рассказать.

Однако некоторые считают, что артист нисколько не защитил детей от возможного сексуального насилия.

"Сейчас мир жесток, а дети ещё жестче. Поэтому вы дали повод для травли, но не защиту", – пишут пользователи Сети.

Напомним, в недавнем интервью Стас Костюшкин признался, что в возрасте 8 лет над ним и его друзьями надругался взрослый мужчина. Он заставил мальчиков жизни встать на колени и открыть рты, после чего совершил акт насилия. Артист утверждает, что мужчина пошел на это ради спора и мог даже убить, лишь бы не проиграть.