Юморист опубликовал раритетное фото с певицей

Владимир Винокур не раз рассказывал в интервью, что познакомился с Вайкуле, когда она уже была артисткой и выступала в Юрмале. С тех пор в течение всей жизни они невероятно близки.

Однако недавно юморист опубликовал весьма неожиданное фото из своего детства, где он еще мальчишкой стоит, взявшись за руку с маленькой девочкой. В лице ребенка угадываются схожие черты с Лаймой Вайкуле. Такое открытие, судя по всему, удивило и самих звезд, которые не догадывались, что их дружба началась еще в далеком детстве.

"У нас даже День Рождения в один день!!! А слева фото в Юрмале "несколько" лет назад! Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаёмся!! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел", – подписал снимок артист (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях поклонники подметили, что такие совпадения и правда очень восхищают.

"Как из Курска можно было тогда попасть в Юрмалу, да еще умудриться познакомиться с такой девочкой!", – удивляются пользователи.

Многие указывают, что ситуация выглядит нереальной, а такая дружба, что есть у Винокура с Вайкуле, многого стоит.

Недавно Вайкуле откровенно рассказала о своем самом ужасном страхе.