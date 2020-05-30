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"Встретил на пляже, с тех пор не расстаемся": Винокур рассказал об отношениях с Вайкуле

"Встретил на пляже, с тех пор не расстаемся": Винокур рассказал об отношениях с Вайкуле
Владимир Винокур и Лайма Вайкуле. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист опубликовал раритетное фото с певицей

Владимир Винокур не раз рассказывал в интервью, что познакомился с Вайкуле, когда она уже была артисткой и выступала в Юрмале. С тех пор в течение всей жизни они невероятно близки.

Однако недавно юморист опубликовал весьма неожиданное фото из своего детства, где он еще мальчишкой стоит, взявшись за руку с маленькой девочкой. В лице ребенка угадываются схожие черты с Лаймой Вайкуле. Такое открытие, судя по всему, удивило и самих звезд, которые не догадывались, что их дружба началась еще в далеком детстве. 

"У нас даже День Рождения в один день!!! А слева фото в Юрмале "несколько" лет назад! Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаёмся!! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел", – подписал снимок артист (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях поклонники подметили, что такие совпадения и правда очень восхищают. 

"Как из Курска можно было тогда попасть в Юрмалу, да еще умудриться познакомиться с такой девочкой!", – удивляются пользователи. 

Многие указывают, что ситуация выглядит нереальной, а такая дружба, что есть у Винокура с Вайкуле, многого стоит.

Недавно Вайкуле откровенно рассказала о своем самом ужасном страхе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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