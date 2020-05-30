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Пока остальные звезды жалуются на нехватку средств в связи с эпидемией коронавируса в стране, многодетная Анна Седокова решила приобрести новое жилье.
Еще некоторое время назад 37-летняя певица рассказывала своим поклонникам, что наконец решилась приобрести первую квартиру. До этого она вместе с детьми снимала жилье в Москве.Тогда Седокова решила, что больше нельзя переезжать из одного места в другое и пора сделать крупное вложение не только для своей жизни, но и ради будущего детей.
Покупка недвижимости, судя по всему, пришлась Анне настолько по вкусу, что сейчас она решила спустить свои накопления на новое жилье, несмотря на период пандемии. На своей странице в соцсетях артистка поделилась радостной новостью, попросив подписчиков помочь в поиске надежных мастеров для ремонта.
"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру", – объясняет приобретение певица (орфография и пунктуация сохранены).
Новое жилье она планирует оформить в неоклассическом стиле, с использованием темного дерева и золота. Седокова хочет купить самую лучшую мебель и сантехнику как можно скорее. Ради этого артистка выделила около 1 миллиона рублей. Уже через три месяца она планирует полностью закончить в квартире все работы.
В комментариях пользователи порадовались за Анну, однако некоторые подметили, что она слишком требовательна к будущим мастерам. Поклонники считают, что желание артистки уложиться в самые короткие сроки – "страшный сон дизайнера".
Недавно Седокова пожаловалась, что никак не может похудеть. Певица решила попробовать голодание, чтобы справиться с лишним весом.
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