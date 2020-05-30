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Многодетная Седокова купила квартиру во время пандемии

Многодетная Седокова купила квартиру во время пандемии
Анна Седакова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка планирует потратить еще около миллиона рублей на ремонт

Пока остальные звезды жалуются на нехватку средств в связи с эпидемией коронавируса в стране, многодетная Анна Седокова решила приобрести новое жилье. 

Еще некоторое время назад 37-летняя певица рассказывала своим поклонникам, что наконец решилась приобрести первую квартиру. До этого она вместе с детьми снимала жилье в Москве.Тогда Седокова решила, что больше нельзя переезжать из одного места в другое и пора сделать крупное вложение не только для своей жизни, но и ради будущего детей. 

Покупка недвижимости, судя по всему, пришлась Анне настолько по вкусу, что сейчас она решила спустить свои накопления на новое жилье, несмотря на период пандемии. На своей странице в соцсетях артистка поделилась радостной новостью, попросив подписчиков помочь в поиске надежных мастеров для ремонта. 

"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру", – объясняет приобретение певица (орфография и пунктуация сохранены). 

Новое жилье она планирует оформить в неоклассическом стиле, с использованием темного дерева и золота. Седокова хочет купить самую лучшую мебель и сантехнику как можно скорее. Ради этого артистка выделила около 1 миллиона рублей. Уже через три месяца она планирует полностью закончить в квартире все работы. 

В комментариях пользователи порадовались за Анну, однако некоторые подметили, что она слишком требовательна к будущим мастерам. Поклонники считают, что желание артистки уложиться в самые короткие сроки – "страшный сон дизайнера". 

Недавно Седокова пожаловалась, что никак не может похудеть. Певица решила попробовать голодание, чтобы справиться с лишним весом.

Евгения НАГОРСКАЯ

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