Седокова в купальнике пожаловалась на проблемы с лишним весом
После рождения третьего ребенка Анна Седакова нередко признавалась, что никак не может скинуть несколько лишних килограмм. Певица активно занимается спортом и следит за питанием, но все тщетно.
На своей странице в социальных сетях 37-летняя Анна поделилась откровенным снимком в купальнике и призналась, что до заветной цели ей осталось скинуть около 6 килограмм. Сейчас Седакова весит 65,5 кило при росте 172 сантиметра.
Она захотела опробовать на себе новую систему питания и решила делиться ее результатами с поклонниками на своей странице в Instagram. Артистка утверждает, что теперь будет есть все, что захочет и худеть, но с одним нюансом – иногда придется отводить время для голодания.
Анна сообщает, что теперь на каждые 20 часов полного отказа от еды у нее будет около 8 часов для того, чтобы распределить в них 2-3 приема пищи. Она решила, что будет питаться только с 12 до 16, подключив специальные тренировки, чтобы ускорить процесс.
Однако, несмотря на утверждения о проблемах с лишним весом, Анна Седакова не стесняется появляться в откровенном виде перед поклонниками. Недавно она опубликовала на своей странице видео, которое многие сочли слишком вульгарным.
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