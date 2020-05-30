Актрису упрекнули в нарушении самоизоляции

На своей странице в социальных сетях Настасья Самбурская поделилась снимком с отдыха на Бали. Девушка встала в позу, демонстрируя подтянутую фигуру в розовом купальнике. В руках у нее оказалась дорогая дизайнерская сумка. Артистка заявила, что собралась идти на пляж.

"В сумочке самая мощная колонка, которую я достану, включу на полную громкость и поставлю русский рэп, чтобы знали наших", – иронично отметила звезда.

Так она пошутила над всеми отдыхающими, кто приходит на зарубежный пляж со своей музыкой, не давая расслабляться окружающим.

Фигура вызывала восхищение не только у мужского пола, но и у дам, которые попытались выведать у актрисы секреты ее тренировок, которые помогают ей в последнее время поддерживать форму. Артистка заявила, что больше года ничем не занимается.

Также в комментариях поклонники стали упрекать Самбурскую в нарушении самоизоляции. Поскольку во всем мире сейчас бушует пандемия коронавируса, подписчики были недовольны поездками звезды за границу. Актриса поспешила успокоить всех, сообщив, что фото сделано год назад.

Сейчас Настасье Самбурской предстоят долгие судебные разбирательства. На девушку и ее продюсера подали в суд за нарушение авторских прав.