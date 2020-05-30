Балерина опубликовала новое фото в социальной сети

Анастасия Волочкова часто радует своих подписчиков мужского пола откровенными снимками. Балерина демонстрирует свои оголенные длинные ноги – чаще всего в шпагате – и подчеркивает пышный бюст открытым декольте.

Обычно звезда старается подбирать самые модные и роскошные платья, с обилием мехов, узоров и камней, однако сейчас Волочкова удивила поклонников неожиданным образом.

Знаменитость появилась с короткой стрижкой, уложенной в стиле 20-х годов, в очках в роговой оправе и строгом брючном костюме. Конечно, Анастасия не стала скрывать, как она признавалась, одну из любимых частей своего тела, немного оголив бюст. На удивление, балерина выбрала только три украшения – пару крупных перстней и тоненький браслет на руке.

Несмотря на то, что фото сделано в черно-белых тонах, заметно, что Волочкова не стала наносить на себя слишком много макияжа. Она отметила, что в таком неожиданном образе ее решил запечатлеть фотограф.

Недавно в СМИ сообщили о возможной беременности Волочкой после романа с бизнесменом из Твери.