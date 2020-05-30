Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Глубокое декольте и стиль 20-х годов: Волочкова сменила имидж

Глубокое декольте и стиль 20-х годов: Волочкова сменила имидж
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина опубликовала новое фото в социальной сети

Анастасия Волочкова часто радует своих подписчиков мужского пола откровенными снимками. Балерина демонстрирует свои оголенные длинные ноги – чаще всего в шпагате – и подчеркивает пышный бюст открытым декольте. 

Обычно звезда старается подбирать самые модные и роскошные платья, с обилием мехов, узоров и камней, однако сейчас Волочкова удивила поклонников неожиданным образом. 

Знаменитость появилась с короткой стрижкой, уложенной в стиле 20-х годов, в очках в роговой оправе и строгом брючном костюме. Конечно, Анастасия не стала скрывать, как она признавалась, одну из любимых частей своего тела, немного оголив бюст. На удивление, балерина выбрала только три украшения – пару крупных перстней и тоненький браслет на руке. 

Несмотря на то, что фото сделано в черно-белых тонах, заметно, что Волочкова не стала наносить на себя слишком много макияжа. Она отметила, что в таком неожиданном образе ее решил запечатлеть фотограф. 

Недавно в СМИ сообщили о возможной беременности Волочкой после романа с бизнесменом из Твери.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 30 мая: время избавиться от иллюзий

Точный прогноз на день поможет избежать неприятностей

Появились подробности смерти мужа звезды фильма "Москва слезам не верит"

Артистка запретила друзьям общаться с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей