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"Переступил через себя": солист "Отпетых мошенников" нашел выход из безденежья

"Переступил через себя": солист "Отпетых мошенников" нашел выход из безденежья
Игорь Богомазов. Фото: Darya Orlova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина вынужден работать таксистом

На бывшего участника группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова в последнее время свалилась череда неудач. Уже несколько лет он судится с первой женой Юлией из-за алиментов на дочь. После того, как артист бросил свою супругу с ребенком, он отказывается помогать им финансово. 

Позже появились новости о проблемах со здоровьем матери Богомазова – у нее обнаружили рак. Однако артист полагает, что диагноз выдумала его сестра, чтобы забрать квартиру, поскольку позже она подала заявление о выселении Игоря и его полугодовалого сына из Питерской квартиры. 

Ситуация в семье артиста тяжелая, однако близкие Богомазова считают, что все новости о скандале с сестрой не более, чем выдумки, чтобы заработать. Сейчас из-за пандемии Игорь лишился основного источника средств к существованию, а громкие скандалы могут позволить заработать благодаря какому-нибудь интервью. От безденежья бывший солист "Отпетых" даже пошел работать таксистом. 

"Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", – рассказывают источники изданию "Стархит". 

Напомним, Игорь "Гарик" Богомазов был одним из самых экстравагантных участников "Отпетых мошенников". Несмотря на популярность, в 2011 году он покинул состав группы и стал выступать сольно. 

Сейчас из-за безденежья страдают многие артисты. Некоторые из них даже подали заявление на получение 12 тыс. рублей от государства, однако выплаты одобрили далеко не всем. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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