Актрисе не хватало внимания в браке

Ирина Алферова прожила с Александром Абдуловым 17 лет. Они стали одной из самых ярких и красивых пар своего времени, однако актриса утверждает, что их совместный быт не был счастливым.

Алферова рассказывает, что во время их отношений Абдулов "натворил очень много". Артист вел вольный образ жизни, был любвеобильным мужчиной, который увлекался азартными играми. Из-за всех пагубных пристрастий Александр практически не уделял времени своей супруге и его приемной дочери. Актриса сообщает, что развестись пришлось, поскольку она уже не могла терпеть.

"От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала", – рассказывает она во время интервью для фильма "Абдулов. Жизнь на большой скорости".

Ирина вспоминает, что в последний раз видела своего бывшего супруга, когда он уже был смертельно болен. Она утверждает, что, несмотря на всю тяжесть его состояния, Александр продолжал быть активным, деятельным и строил планы на будущее.

Артиста не стало 12 лет назад. Он умер в возрасте 55 лет, так и не успев увидеть, как вырастет его единственная родная дочь, которая родилась за год до смерти.

Недавно в СМИ появилась информация, что вторая жена Абдулова Виктория пропала вместе с дочерью, не выходя на связь в Сети около 3 лет.



