Семенович показала опасное развлечение

Певица поделилась с поклонниками экстремальным видео

Анна Семенович на карантине, как и многие россияне, утешается воспоминаниями об отпуске. Звезда выложила архивное видео из Италии, где впервые в жизни попробовала управлять катером. На кадрах довольная артистка в наряде с декольте рассекает по волнам.

"Я первый раз рулю кораблем! Ну каким кораблем – катерком. Но он тоже очень опасный!" – смеясь, заявила она.

Под кадрами Семенович также поделилась размышлениями о силе позитивного мышления и его влиянии на жизнь.

"Очень захотелось на море!)" "Позитивом заряжаете нас Анечка! Обожаю вас!" "Я с этим карантином уже ванную представляю кораблем", – написали певице в комментариях.

Ранее Семенович опубликовала пляжное фото топлес.