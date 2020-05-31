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Семенович показала опасное развлечение

Семенович показала опасное развлечение
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица поделилась с поклонниками экстремальным видео

Анна Семенович на карантине, как и многие россияне, утешается воспоминаниями об отпуске. Звезда выложила архивное видео из Италии, где впервые в жизни попробовала управлять катером. На кадрах довольная артистка в наряде с декольте рассекает по волнам.

"Я первый раз рулю кораблем! Ну каким кораблем – катерком. Но он тоже очень опасный!" – смеясь, заявила она.

Под кадрами Семенович также поделилась размышлениями о силе позитивного мышления и его влиянии на жизнь.

 "Очень захотелось на море!)" "Позитивом заряжаете нас Анечка! Обожаю вас!" "Я с этим карантином уже ванную представляю кораблем", – написали певице в комментариях.

Ранее Семенович опубликовала пляжное фото топлес.  

Кристина ЧЕРНИКОВА

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