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Легендарная модель снялась в вязаных трусах

Легендарная модель снялась в вязаных трусах
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда продемонстрировала фигуру в необычном наряде

Российская супермодель Наталья Водянова приняла участие в новой фотосессии. Знаменитость снялась в вязаном топе и трусах для обложки гонконгского Vogue. Кадр появился в инстаграм-аккаунте издания.

На фотографии звезда подиума сидит на пол, обхватив правое колено руками. Модель предстала в вязаном комплекте бежевого цвета известного бренда – тренд на белье и домашнюю одежду из шерсти появился среди звезд в мае из-за режима самоизоляции. Его оценила, например, модель Кайли Дженнер, снявшись в вязаном наряде из линии одежды телеведущей Ким Кардашьян.

Авторами обложки стали популярные фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые также работали с моделью Беллой Хадид. Снимок Натальи за несколько часов набрал почти 900 лайков и десяток восторженных комментариев.

Сейчас Наталья Водянова готовится к свадьбе с одним из самых богатых мужчин в мире Антуаном Арно. Модель поделилась, что мероприятие они планируют устроить на родине жениха – во Франции. Журналистам удалось выяснить, кто из российских звезд будет присутствовать на роскошной свадьбе.

Ранее Водянова появилась в прозрачном платье на кинофестивале.

Карина СИРАЗОВА

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