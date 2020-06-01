Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Российская супермодель Наталья Водянова приняла участие в новой фотосессии. Знаменитость снялась в вязаном топе и трусах для обложки гонконгского Vogue. Кадр появился в инстаграм-аккаунте издания.
На фотографии звезда подиума сидит на пол, обхватив правое колено руками. Модель предстала в вязаном комплекте бежевого цвета известного бренда – тренд на белье и домашнюю одежду из шерсти появился среди звезд в мае из-за режима самоизоляции. Его оценила, например, модель Кайли Дженнер, снявшись в вязаном наряде из линии одежды телеведущей Ким Кардашьян.
Авторами обложки стали популярные фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые также работали с моделью Беллой Хадид. Снимок Натальи за несколько часов набрал почти 900 лайков и десяток восторженных комментариев.
Сейчас Наталья Водянова готовится к свадьбе с одним из самых богатых мужчин в мире Антуаном Арно. Модель поделилась, что мероприятие они планируют устроить на родине жениха – во Франции. Журналистам удалось выяснить, кто из российских звезд будет присутствовать на роскошной свадьбе.
Ранее Водянова появилась в прозрачном платье на кинофестивале.
Трамп пытается реанимировать свою репутацию за счет Путина
Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете