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Миронов разнес Галкина за осуждение власти

Миронов разнес Галкина за осуждение власти
Евгений Миронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер никак не ожидал подобных высказываний от мужа Пугачевой

Евгений Миронов обрушился с критикой на публикации Максима Галкина по поводу властей Москвы. Артист обвинил юмориста в желании набрать больше очков популярности на фоне пандемии.

В десять утра по московскому времени Миронов опубликовал на своей странице в социальной сети пост с видеообращением, подписав его "Бессонница". Артист утверждает, что даже не может спокойно спать.

"Меня просто колбасит от всего", – начал Миронов свою речь. 

Причиной стали недавние юмористические пародии Максима Галкина. Актер счел их злобной критикой и посчитал, что так нельзя поступать в сложный для страны период. 

Миронов отметил, что при этом считает Галкина талантливым артистом и никак не ожидал от него подобных высказываний. А вот критику от Никиты Джигурды он снисходительно назвал "глупостью". 

Напомним, Евгений Миронов знаком зрителю по ролям танкиста Коли в "Утомленных солнцем", капитана Алехина в фильме "В августе 44-го...", а также директора Императорских театров в скандальной картине "Матильда". Он является художественным руководителем Государственного театра Наций и лауреатом двух Государственных премий.

Максим Галкин активно поддерживает внимание публики к себе, порой выкладывая в соцсетях провокационные пародии во время пандемии. Недавно он переоделся в женский наряд, чтобы показать известную артистку. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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