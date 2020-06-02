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Марину Хлебникову без макияжа, прически и в домашней одежде сняли на видео. Певица показалась поклонникам в социальных сетях после новостей о болезни – зимой звезда заявила, что неизлечимо больна, из-за чего и выглядит такой худой. При этом точный диагноз знаменитости хранится в секрете.
Звезда 90-х, несмотря на проблемы со здоровьем, не бросает работу. Вместе со своими друзьями – молодыми музыкантами – она записывает ремикс на свой хит "Чашка кофею".
"В скором времени песня увидит свет, и мы очень надеемся, что эта современная версия придется вам по душе, как и оригинальная версия!" – написала Хлебникова в "Инстаграм".
Поклонники певицы поддерживают артистку и призывают ее заботиться о своем здоровье. Внешностью 54-летней звезды, страдающей от неизлечимой болезни, в интернете остались довольны.
"Видно стало, что здоровье у вас поправилось. Очень рада за вас, так держать. Успехов в творчестве! Будем ждать ремикс", "Наконец-то что-то новое, а вам Мариночка здоровья", "Вы отличная и красивая даже без косметики", – поддержали звезду в социальных сетях.
Ранее "Утро.ру" показало, как изменилась Марина Хлебникова.
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