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Дочь Хворостовского поразила публику своим голосом

Дочь Хворостовского поразила публику своим голосом
Дмитрий Хворостовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девочка выросла и заметно изменилась

Флоранс Илли-Хворостовская, вдова оперного певца, опубликовала ролик со своей младшей дочерью Ниной. На видео повзрослевшая девочка продемонстрировала свой музыкальный талант, исполнив популярную композицию.

Последняя жена Дмитрия Хворостовского, который скончался почти три года назад, публикует фотографии своих детей не часто. Именно поэтому видео, где 12-летняя Нина исполняет песню из фильма "Звезда родилась", так приятно удивило подписчиков.

В кадре Нина Хворостовская предстала в платье бордового цвета на фоне камина. "Горжусь моей маленькой звездой", – написала мать девочки. Дочь артиста занимается музыкой: играет на скрипке и фортепиано, пишет Woman.ru. А вот то, как она поет, некоторые подписчики услышали впервые.

"Такой чудесный голос", "Очень красиво и профессионально", "Гордость папы и мамы", "Невероятно, впервые слышу, что дочь Дмитрия Хворостовского поет. Да еще как!" – написали Флоранс в комментариях.

Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 г. после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Флоранс стала второй женой оперного певца. В браке у артистов родился сын Максим и дочь Нина. Именно дети сейчас ведут "Инстаграм" покойного Хворостовского.

Карина СИРАЗОВА

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