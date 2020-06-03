Журналистке пришлось объяснить неточность, допущенную во время интервью

Светлана Бондарчук родила Варю в 1999 г. в возрасте 30 лет. Женщина признавалась в интервью, что девочка появилась на свет гораздо раньше положенного срока, что, в свою очередь, серьезно отразилось на здоровье наследницы четы Бондарчук.

Практически сразу у Варвары обнаружили проблемы в развитии. Значительную часть своей жизни девочка проводит за границей в лечебном интернате, посещая дорогостоящие курсы реабилитации.

Ни Светлана, ни Федор почти не говорят о девочке публично. Лишь несколько лет назад они рассказали, что помимо сына у них еще есть и дочь. Бывшая жена режиссера решила сделать исключение и обсудить эту тему со своей близкой подругой Ксенией Собчак для ее ютуб-шоу. Во время разговора отмечалось, что девочка на данный момент продолжает находиться в лечебнице за границей, что не соответствовало действительности.

На своей странице в социальной сети Собчак сообщила, что допустила фактическую ошибку. Оказалось, что Варвара не так давно вернулась из-за рубежа. Девочка закончила прохождение курса лечения, который был важен для ее жизни.

"Она живет, как и жила всегда, с любимой семьей дома в Барвихе", – сообщила Ксения.

В интервью Светлана рассказывала, что во время развода они с Федором поделили недвижимость по-своему: супруга стала жить в квартире на Патриарших прудах, а режиссер остался в их доме в Барвихе. Сейчас Светлана живет с возлюбленным в центре Москвы, а Бондарчук с новой женой Паулиной Андреевой – в загородном особняке.

Также с болезнью продолжительное время борется наследница семьи другой звездной пары. Ранее в Сети выложили редкий снимок дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского до трагического ДТП.