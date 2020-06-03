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Собчак рассказала о судьбе "особенной" дочери Бондарчука

Собчак рассказала о судьбе "особенной" дочери Бондарчука
Федор Бондарчук. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналистке пришлось объяснить неточность, допущенную во время интервью

Светлана Бондарчук родила Варю в 1999 г. в возрасте 30 лет. Женщина признавалась в интервью, что девочка появилась на свет гораздо раньше положенного срока, что, в свою очередь, серьезно отразилось на здоровье наследницы четы Бондарчук. 

Практически сразу у Варвары обнаружили проблемы в развитии. Значительную часть своей жизни девочка проводит за границей в лечебном интернате, посещая дорогостоящие курсы реабилитации. 

Ни Светлана, ни Федор почти не говорят о девочке публично. Лишь несколько лет назад они рассказали, что помимо сына у них еще есть и дочь. Бывшая жена режиссера решила сделать исключение и обсудить эту тему со своей близкой подругой Ксенией Собчак для ее ютуб-шоу. Во время разговора отмечалось, что девочка на данный момент продолжает находиться в лечебнице за границей, что не соответствовало действительности. 

На своей странице в социальной сети Собчак сообщила, что допустила фактическую ошибку. Оказалось, что Варвара не так давно вернулась из-за рубежа. Девочка закончила прохождение курса лечения, который был важен для ее жизни. 

"Она живет, как и жила всегда, с любимой семьей дома в Барвихе", – сообщила Ксения. 

В интервью Светлана рассказывала, что во время развода они с Федором поделили недвижимость по-своему: супруга стала жить в квартире на Патриарших прудах, а режиссер остался в их доме в Барвихе. Сейчас Светлана живет с возлюбленным в центре Москвы, а Бондарчук с новой женой Паулиной Андреевой – в загородном особняке. 

Также с болезнью продолжительное время борется наследница семьи другой звездной пары. Ранее в Сети выложили редкий снимок дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского до трагического ДТП.

Евгения НАГОРСКАЯ

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