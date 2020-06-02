Девочка долгое время находилась в коме

Семь лет назад в семье Высоцкой и Кончаловского случилась трагедия. Вместе с детьми супруги попали в автомобильную аварию, в результате которой больше всех пострадала их, на тот момент, четырнадцатилетняя дочь Маша.

Девочка получила серьезную травму, из-за которой около шести лет провела в коме. Периодически в СМИ всплывают новости, что состояние Маши улучшается – она начала самостоятельно дышать, узнает родителей и даже пытается говорить. Однако ни Юлия Высоцкая, ни Андрей Кочаловский не раскрывают информацию о состоянии девочки общественности, избегая любых подобных разговоров.

Недавно в Сети появился редкий снимок, на котором Юлия запечатлена вместе со своими наследниками еще до трагического происшествия. Дети, вместе с матерью одетые в белоснежные рубашки, мило смотрят в камеру. На фото Маше около восьми лет.

В этом году девочке должен исполниться 21 год. Кончаловский признавался в интервью Познеру, что делает все, чтобы поставить дочь на ноги – это стало главной целью в жизни 82-летнего режиссера.

Сын Кончаловского и Высоцкой Петр младше своей сестры на четыре года. Сейчас он готовится к поступлению в университет. Какую профессию выбрал парень не сообщается, однако Юлия признавалась в интервью, что не собирается принуждать детей к выбору какого-то определенного рода деятельности.

Ранее певица Алсу впервые опубликовала фотографию своего единственного сына от бизнесмена Яна Абрамова.