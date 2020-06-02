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Алсу впервые показала фото скрываемого сына

Алсу впервые показала фото скрываемого сына
Алсу. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица родила мальчика три года назад

Алсу старается скрывать личную жизнь от пристального внимания прессы. Своих старших дочерей певица показала общественности только когда им исполнилось больше пяти лет. Однако первого и пока единственного сына, рожденного в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, артистка решила показать чуть раньше.

На своей странице в соцсети Алсу опубликовала фото с тремя своими детьми: старшей дочерью Сафиной, уже известной Миккелой и самым младшим ребенком Рафаэлем. Так артистка поздравила всех поклонников с Днем защиты детей, отметив, что в них смысл ее жизни. Девочки улыбались, обнимая маму, а трехлетний малыш сидел у певицы на руках, отвернувшись от камеры. Однако пользователи отметили, что сын "выглядит красавчиком даже со спины". 

Во многих интервью Алсу рассказывала, что ее старшие дочери совершенно не похожи друг на друга. Тринадцатилетняя Сафина растет чутким и невероятно ответственным ребенком, а вот одиннадцатилетняя Микелла вышла совсем другой. Артистка утверждает, что средняя дочь очень похожа на отца своим чувством юмора и смекалкой. 

Напомним, Алсу вышла замуж за Яна Абрамова в марте 2006 года. Некоторое время назад после участия ее дочери Микеллы в вокальном проекте на федеральном канале разразился скандал. Семью артистки и бизнесмена обвиняли в нечестной победе. Позже Алсу призналась, что действительно покупала голоса.

Евгения НАГОРСКАЯ

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