После гибели единственного ребенка знаменитая диктор потеряла смысл жизни

Две недели назад из жизни ушел сын известной советской телеведущей Светланы Моргуновой Максим. Мужчине было 52 года. Во время работы он подхватил коронавирус, однако позже врачи его успокоили: болезнь протекает в легкой форме, лечится можно и на дому.

Максим отправил жену с детьми на дачу, чтобы не заразить их, а сам остался в одиночестве в квартире. Он следовал рекомендациям медиков и регулярно принимал лекарства, однако позже его состояние резко ухудшилось, и мужчина умер.

Для 80-летней Светланы Михайловны эта потеря стала настоящим ударом. Во время похорон она не могла устоять на ногах – женщине стало плохо прямо на церемонии прощания. Чуть позже она рассказала друзьям, что больше не хочет жить.

"Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли", – рассказала подруга Моргуновой Нелли Кобзон изданию StarHit.

Она уверяет, что продолжит поддерживать телеведущую не только морально, но и материально.

Подруга семьи Лариса Куликова не верит, что Светлане Михайловне уже когда-нибудь станет лучше. С сыном она была в невероятно близких отношениях: мужчина звонил матери каждый день, заботился и привозил продукты. По ее словам, сейчас артистка не переживает горе в одиночестве – к ней приехали близкие родственники и внуки.

"Она кушает, спит, очень постарела… Очень тяжело морально, непоправимое горе", – сообщила приятельница.

Сын Светланы Моргуновой, предположительно, заразился на майские праздники, когда участвовал в организации телемоста. Сначала мужчина перестал выходить на связь, из-за чего родным пришлось вызывать спасателей. Родные надеются, что после этой трагедии артистка найдет в себе силы жить дальше.