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Две недели назад из жизни ушел сын известной советской телеведущей Светланы Моргуновой Максим. Мужчине было 52 года. Во время работы он подхватил коронавирус, однако позже врачи его успокоили: болезнь протекает в легкой форме, лечится можно и на дому.
Максим отправил жену с детьми на дачу, чтобы не заразить их, а сам остался в одиночестве в квартире. Он следовал рекомендациям медиков и регулярно принимал лекарства, однако позже его состояние резко ухудшилось, и мужчина умер.
Для 80-летней Светланы Михайловны эта потеря стала настоящим ударом. Во время похорон она не могла устоять на ногах – женщине стало плохо прямо на церемонии прощания. Чуть позже она рассказала друзьям, что больше не хочет жить.
"Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли", – рассказала подруга Моргуновой Нелли Кобзон изданию StarHit.
Она уверяет, что продолжит поддерживать телеведущую не только морально, но и материально.
Подруга семьи Лариса Куликова не верит, что Светлане Михайловне уже когда-нибудь станет лучше. С сыном она была в невероятно близких отношениях: мужчина звонил матери каждый день, заботился и привозил продукты. По ее словам, сейчас артистка не переживает горе в одиночестве – к ней приехали близкие родственники и внуки.
"Она кушает, спит, очень постарела… Очень тяжело морально, непоправимое горе", – сообщила приятельница.
Сын Светланы Моргуновой, предположительно, заразился на майские праздники, когда участвовал в организации телемоста. Сначала мужчина перестал выходить на связь, из-за чего родным пришлось вызывать спасателей. Родные надеются, что после этой трагедии артистка найдет в себе силы жить дальше.
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