Артисты избегали любого совместного появления на экране

Екатерина Гусева, сыгравшая в культовом российском сериале "Бригада" возлюбленную главного героя, объяснила, почему отказывалась от любых совместных съемок с Сергеем Безруковым после выхода сериала.

В начале 2000-х сериал был невероятно популярным у российской аудитории. Благодаря роли Саши Белого Сергей Безруков заработал массу зрительских симпатий, а их роман на экране с героиней Екатерины Гусевой многие воспринимали всерьез, полагая, что в жизни между актерами тоже есть отношения.

В те годы Безруков как раз женился на актрисе Ирине, бывшей супруге актера Игоря Ливанова. Однако сразу после выхода сериала многие посчитали, что в семье молодоженов грядет разлад. В СМИ сообщали, что Безруков буквально "потерял голову" от молодой Гусевой. Слухи не радовали никого ни самого Сергея, ни Екатерину, которая также на тот момент была замужем.

В профессиональном плане на артистов свалился невероятный спрос: их звали поучаствовать в качестве телевизионной пары на множество проектов, но везде они отвечали отказом. Сейчас Гусева объясняет, что причиной стало ее желание погасить все слухи о романе и не "приедаться" зрителю, постоянно играя возлюбленную Безрукова, сообщают "Аргументы недели".

В 2012 г. актриса приняла участие в съемках полнометражного продолжения "Бригады". Она сыграла мать главного героя – сына Саши Белого. Безруков, согласно сценарию, участие в съемках не принимал.

Ранее Екатерина Гусева спела перед публикой в одних колготках.