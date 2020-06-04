Музыкант долгие годы скрывал пагубное пристрастие

Русскоговорящий победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак сообщил, что около 11 лет он жил с зависимостью. В итоге, это чуть было не погубило его жизнь.

После победы в музыкальном конкурсе артист стал невероятно популярным во всем мире. Его регулярно приглашали на множество выступлений, отказать в которых, порой, было невозможно.

Из-за насыщенного графика и постоянных разъездов Александр решил справляться со стрессом по-своему. Однако позже это стало зависимостью, едва не сгубившей певца.

"Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась", – пишет Рыбак на своей странице в социальных сетях.

Он признается, что пагубное пристрастие навредило не только его ментальному здоровью, но и физическому. У него, как отмечает сам Александр, появились проблемы с мозгами, желудком и мышцами. По словам музыканта, он за 11 лет зависимости разрушил отношения со многими людьми и совершенно потерял волю к жизни.

Рыбак рассказал, что сейчас почти полгода проходит реабилитацию. Он решил делится со своими поклонниками опытом борьбы с недугом, надеясь, что это поможет другим справиться с проблемой.

Ранее сообщалось, что погибшая от рака Юлия Началова также проходила лечение в наркологической клинике.