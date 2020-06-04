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"Жизнь чуть не разрушилась": Рыбак впервые признался в зависимости

"Жизнь чуть не разрушилась": Рыбак впервые признался в зависимости
Александр Рыбак. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Музыкант долгие годы скрывал пагубное пристрастие

Русскоговорящий победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак сообщил, что около 11 лет он жил с зависимостью. В итоге, это чуть было не погубило его жизнь. 

После победы в музыкальном конкурсе артист стал невероятно популярным во всем мире. Его регулярно приглашали на множество выступлений, отказать в которых, порой, было невозможно.

Из-за насыщенного графика и постоянных разъездов Александр решил справляться со стрессом по-своему. Однако позже это стало зависимостью, едва не сгубившей певца. 

"Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась", – пишет Рыбак на своей странице в социальных сетях. 

Он признается, что пагубное пристрастие навредило не только его ментальному здоровью, но и физическому. У него, как отмечает сам Александр, появились проблемы с мозгами, желудком и мышцами. По словам музыканта, он за 11 лет зависимости разрушил отношения со многими людьми и совершенно потерял волю к жизни. 

Рыбак рассказал, что сейчас почти полгода проходит реабилитацию. Он решил делится со своими поклонниками опытом борьбы с недугом, надеясь, что это поможет другим справиться с проблемой.

Ранее сообщалось, что погибшая от рака Юлия Началова также проходила лечение в наркологической клинике.

Евгения НАГОРСКАЯ

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