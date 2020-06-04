Артистка уже определилась с песней для конкурса

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в Роттердаме, через год на конкурс может не поехать. О том, кто, вероятно, заменит музыкантов в следующем году, сообщили СМИ.

Одним из претендентов на участие в международном конкурсе назвали Алену Кравец. По данным некоторых источников, кандидатуру певицы уже внесли в лонг-лист.

Артистка рассказала, с какой песней она собирается поехать на "Евровидение", если ее туда отправят. По ее словам, это будет лирическая композиция о любви. Кравец объяснила, что заявку на конкурс она подаст, так как считает, что ее творчество вписывается в формат мероприятия, приводит слова девушки "Дни.ру".

Кто поедет на "Евровидение-2021" от России, пока неизвестно. Это может быть как заявленная ранее группа Little Big, но уже с другой песней, так и любой другой исполнитель.

Сами музыканты заявили, что готовы представлять нашу страну на международном конкурсе и в следующем году. Однако приглашения от Первого канала пока не поступило.

Тем временем эпатажная группа продолжает радовать поклонников новыми песнями и необычными роликами. Так, недавно клип Little Big занял первое место на фестивале в Берлине.