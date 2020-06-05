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У Седоковой нашли очередную беременность

У Седоковой нашли очередную беременность
Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Экс-солистка группы "ВИА Гра" оставила загадочное послание

Некоторое время Анна Седокова не размещала совместные фото со своим возлюбленным – баскетболистом Янисом Тиммой. Это не на шутку обеспокоило фанатов звездной пары. Накануне певица наконец успокоила поклонников и опубликовала романтичное признание избраннику. При этом фанаты тут же решили, что она снова собирается забеременеть.

Одновременное исчезновение из лент в соцсетях у знаменитостей обычно означает одно – грядет расставание. Затишье в инстаграм-аккаунтах Анны и Яниса породило немало слухов о разрыве. Последнее фото с поцелуем артистка опубликовала 12 мая, что совсем на нее не похоже. Но свежая фотография доказала, что влюбленные все еще вместе Некоторые подписчики даже решили, что артистка скоро окажется в интересном положении.

Впрочем, сама публикация весьма безобидна: певица вывела красной помадой на окне слово "люблю" и обвела его в сердечко. Публикацию бывшая солистка группы "ВИА Гра" сопроводила стихами.


"Судя по надписи, Седокова скоро снова будет беременна!", "Вот это любовь!", "Как это мило", "Свадьбе быть?" – прокомментировали пост в соцсети.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анну Седокову обругали после истории с изменой. Тогда певица решила поделиться с подписчиками личной историей о своем первом браке.

Ольга ФЕДОРОВА

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