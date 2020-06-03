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"Какой ужас": Седокову обругали после истории с изменой

"Какой ужас": Седокову обругали после истории с изменой
Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova/
Певице наговорили гадостей из-за внешности

Анна Седокова решила поделиться с подписчиками личной историей о своем первом браке. Артистка рассказала, что однажды, когда она была беременна, застала Валентина Белькевича в стриптиз-клубе с другой женщиной. Одни пользователи стчали поддерживать певицу, а другие раскритиковали ее внешний вид.

Критикам кажется, что на лице знаменитости слишком много косметики, и она стала выглядеть ужасно. Кто-то также отметил, что без фильтров, которые использует звезда, она выглядит хуже.

Вероятно, едкие сообщения задели бывшую солистку группы "ВИА Гра", и она предпочла ограничить возможность писать комментарии.

"Фильтр на камере заранее включайте, а то мы все увидели", "Писец, штукатурки на лице", "Капец, что с тобой?", "Раньше была такая милая, сейчас не пойми что с лицом", "Какой ужас", "Смешные брови", – написали артистке в "Инстаграм".

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova/

Однако большинство подписчиков все-таки поддержали певицу после ее рассказа о первом браке. После инцидента в стриптиз-клубе у футболиста появилась любовница, встречи с которой он от супруги и не скрывал.

Анна Седокова признается, что долго не решалась на развод, так как на руках у нее был маленький ребенок. Она боялась, что не сможет обеспечить малышку. Поддержки от матери артистка не получила. Та посоветовала певице не разводиться, так как, по мнению мамы, она была уже старая и никому не нужная.

Однако звезда  родительницу не послушалась и через несколько лет жизни с неверным мужем ушла от него, как она рассказала в "Инстаграм". Эта история плохо отразилась на отношениях двух близких людей: артистка призналась, что решила отдалиться от матери. 

Сейчас в личной жизни Анны Седоковой все наладилось – она счастлива с баскетболистом Янисом Тимма.

Дарья ПЕТРОВА

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