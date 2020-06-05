Певец выбрал неожиданный объект страсти

Прохор Шаляпин уединился от мирской суеты на природе. Артист ушел в лес и записал видео на фоне умиротворяющего пейзажа. На свежем воздухе бывший возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской нашел себе неожиданное занятие.

На кадрах почему-то босой Шаляпин обнимает ствол дерева, а затем целует его. Возможно, пример супруга Ксении Собчак Константина Богомолова оказался заразителен. Правда, жевать кору, как режиссер, певец все-таки не стал.

Напомним, ранее светская львица сняла погрустневшего на карантине супруга и показала своим подписчикам, назвав его "короедом".

Ранее Утро.ру писало, как Шаляпин расплакался из-за ограбления дома.