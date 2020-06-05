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Фадеев показал двойника Темниковой

Фадеев показал двойника Темниковой
Максим Фадеев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Продюсер представил новую подопечную

Максим Фадеев, который в прошлом году распустил всех своих артистов, рассказал о новом проекте. Продюсер начал сотрудничать с молодой певицей, которая стала одним из первых звезд лейбла. Заявление композитор сделал в "Инстаграм".

Новым артистом MALFA стала Марианна Кочурова, которая теперь выступает под псевдонимом MÁYRUN. Девушка уже работала с Фадеевым – певица была одной из солисток последнего состава группы Serebro после ухода Ольги Серябкиной.

В комментариях к посту подписчики продюсера удивились подобному решению: в прошлом году он разорвал контракты со всеми своими музыкантами, заявив, что больше не хочет работать с артистами, которые не ценят того, что дает им лейбл.

"Вы же говорили, все никаких подопечных", – напомнили Фадееву в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). При этом некоторые подписчики заметили сходство с Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной – бывшими солистками "Серебра": "Мне кажется тут должен был быть голос Оли Серябкиной".

Фадеев ответил подписчикам, что песню Кочурова написала сама. О сходстве голоса и музыкального стиля с бывшей подопечной он заявил, что не заметил ничего подобного. При этом продюсер понадеялся, что новое звучание слушатели оценят по достоинству.

В октябре 2019 г. Серябкина ушла от Фадеева, несмотря на их теплые отношения. Певица и продюсер работали вместе на протяжении 15 лет.

Карина СИРАЗОВА

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