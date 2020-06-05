Вдова народного артиста опровергла домыслы журналистов

Сегодня из жизни ушел известный актер и режиссер Михаил Кокшенов. Поклонники и коллеги артиста были шокированы трагической новостью. В СМИ тем временем появилось несколько версий его смерти.

Так, ранее журналисты сообщали, что Кокшенов долгое время боролся с раком. Позже издание BAZA писало, что вероятной причиной смерти актера стали осложнения из-за коронавируса. Однако вдова Кокшенова Наталья Лепехина заявила, что это неправда.

"У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта", - цитирует ее РБК.



О смерти Михаила Кокшенова первой сообщила его подруга. Артисту было 83 года.