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Названа реальная причина смерти Кокшенова

Названа реальная причина смерти Кокшенова
Михаил Кокшенов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вдова народного артиста опровергла домыслы журналистов

Сегодня из жизни ушел известный актер и режиссер Михаил Кокшенов. Поклонники и коллеги артиста были шокированы трагической новостью. В СМИ тем временем появилось несколько версий его смерти.

Так, ранее журналисты сообщали, что Кокшенов долгое время боролся с раком. Позже издание BAZA писало, что вероятной причиной смерти актера стали осложнения из-за коронавируса. Однако вдова Кокшенова Наталья Лепехина заявила, что это неправда.

"У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта", - цитирует ее РБК.

О смерти Михаила Кокшенова первой сообщила его подруга. Артисту было 83 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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