Ведущая "Давай поженимся" не боялась экспериментировать

Лариса Гузеева призналась, что всегда любила испытывать судьбу. Телеведущая рассказала об экспериментах с прической, которые она проводила в молодости, и поделилась архивным фото в "Инстаграм".

Звезда "Давай поженимся" в 18 лет сама отстригла себе челку. Гузеева показала, как выглядела с такой прической, прикрепив портретную фотографию. "Всегда шла по краю бритвы", – такую подпись оставила артистка, поблагодарив Бога, что тот ее не оставляет.

Подписчики сделали массу комплиментов Гузеевой, отметив, что челка получилась ровной, несмотря на то что актриса сделала ее сама. "Клеопатра! Роскошная женщина", "Красоту ничем не испортишь", "Потрясающая в любом возрасте", – написали в комментариях под постом.

Некоторые отметили невероятное сходство ведущей "Давай поженимся" с дочерью Ольгой Бухаровой, которая недавно расплакалась на камеру из-за непростой ситуации. "Я думала это ваша доча", – прокомментировали кадр.

Ранее Гузеева удивила поклонников необычным снимком, ради которого она присела на корточки у ларька.