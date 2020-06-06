Дочь актера, с которой у него были напряженные отношения, может претендовать на имущество

Михаил Кокшенов скончался 5 июня. Теперь же родственникам артиста придется заняться вопросом наследства. Как выяснили журналисты, среди тех, кто может затребовать свою долю, могут оказаться две его жены Наталья и Елена, сиделка Феруза и дочь Алевтина.

Как пишут СМИ, Кокшенов оставил после себя квартиру, расположенную рядом с "Мосфильмом", стоимостью 70 млн рублей, а также апартаменты за городом, которые оцениваются в 50 млн рублей.

У актера есть дочь Алевтина от первого брака с Ниной Вокрош. Говорят, что отношения звезды фильма "Белые росы" и ее единственного ребенка были непростыми. Тем не менее по закону дочь может претендовать на свою долю, даже если актер не вписал ее в завещание. Об этом рассказал порталу Teleprogramma.pro адвокат Сергей Жорин.

По его словам, последняя жена актера Наталья не останется ни с чем, овдовев. А вот ее дочерям не достанется ничего, так как артист не был их отцом.

Кокшенов скончался накануне. СМИ писали, что последние полгода он боролся с раком. Однако появилась информация, что актер попал в больницу с подозрением на коронавирус, а причиной смерти могли стать осложнения, вызванные инфекцией. Как рассказала его подруга Любовь Воропаева порталу Life, Кокшенов будет кремирован, а его прах похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с мэтром пройдет в воскресенье утром в ритуальном зале Митинского крематория.