Музыкант оправдался после критики коллег

Скандал между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожным и Валерией все не утихает. Певица раскрыла "правду" о солисте группы "Ленинград", а тот нашел, что ей ответить.

Валерия опубликовала в "Инстаграм" кадр с супругом, а под постом подписчик признался ей, что продюсер стал ему противен после этого скандала. Артистка заявила, что мужчина не знает, о чем говорит. По ее словам, музыкант уже поменял свое мнение и считает, что шоу-бизнесу необходимо помочь. При это Шнуров, как написала Валерия, очернил другого человека почем зря.

Шнуров поспешил ответить певице. Он заявил в соцсети, что "тете Лере" и ее мужу нужна помощь, и, может быть, даже медицинская. По его словам, люди нуждаются в работе, за это он и выступает.

Музыкант подчеркнул, что занимается конкретным делом, чтобы помочь людям, и посоветовал супругам тоже чем-нибудь заняться.

Знаменитости публично повздорили в конце мая. Пригожин заявил, что артисты бедствуют из-за эпидемии. Шнуров же высмеял жалующегося на нехватку денег продюсера. Супруг Валерии позже попытался объяснить, что имел в виду не себя, но музыкант и тут нашел, что ему сказать.