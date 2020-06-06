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"Нужна медицинская помощь": Шнуров ответил разоблачившей его Валерии

"Нужна медицинская помощь": Шнуров ответил разоблачившей его Валерии
Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант оправдался после критики коллег

Скандал между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожным и Валерией все не утихает. Певица раскрыла "правду" о солисте группы "Ленинград", а тот нашел, что ей ответить.

Валерия опубликовала в "Инстаграм" кадр с супругом, а под постом подписчик признался ей, что продюсер стал ему противен после этого скандала. Артистка заявила, что мужчина не знает, о чем говорит. По ее словам, музыкант уже поменял свое мнение и считает, что шоу-бизнесу необходимо помочь. При это Шнуров, как написала Валерия, очернил другого человека почем зря. 

Шнуров поспешил ответить певице. Он заявил в соцсети, что "тете Лере" и ее мужу нужна помощь, и, может быть, даже медицинская. По его словам, люди нуждаются в работе, за это он и выступает.

Музыкант подчеркнул, что занимается конкретным делом, чтобы помочь людям, и посоветовал супругам тоже чем-нибудь заняться. 

Знаменитости публично повздорили в конце мая. Пригожин заявил, что артисты бедствуют из-за эпидемии. Шнуров же высмеял жалующегося на нехватку денег продюсера. Супруг Валерии позже попытался объяснить, что имел в виду не себя, но музыкант и тут нашел, что ему сказать.

Полина ИВАНОВА

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