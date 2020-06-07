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Прямо на похоронах: Панин обозвал мертвого Кокшенова

Прямо на похоронах: Панин обозвал мертвого Кокшенова
Михаил Кокшенов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Скандального актера вывели из зала прощания

Родные и коллеги сегодня проводили в последний путь легендарного актера Михаила Кокшенова. Народного артиста РФ кремировали, урну с прахом похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем. 

Во время прощания не обошлось без неприятных сцен. Из-за откровений актера Алексея Панина разгорелся скандал. Его даже выгнали из зала прощания. Всему виной стала его беседа с журналистами. Панин заявил, что очень любил Кокшенова, они вместе "пили водку и варили сосиски". Однако к изъявлению любви он тут же присовокупил неприятную ремарку. Панин обозвал Кокшенова бездарным.

 "Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. Но, я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов – замечательный!"

– заявил артист, сдобрив признания порцией нецензурных слов. Видео публикует Пятый канал. После этого Панина вывели из зала прощания, пишет КП.

О смерти Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Вдова народного артиста РФ опровергла слухи о коронавирусе, назвав причиной последствия инсульта.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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