Скандального актера вывели из зала прощания

Родные и коллеги сегодня проводили в последний путь легендарного актера Михаила Кокшенова. Народного артиста РФ кремировали, урну с прахом похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем.



Во время прощания не обошлось без неприятных сцен. Из-за откровений актера Алексея Панина разгорелся скандал. Его даже выгнали из зала прощания. Всему виной стала его беседа с журналистами. Панин заявил, что очень любил Кокшенова, они вместе "пили водку и варили сосиски". Однако к изъявлению любви он тут же присовокупил неприятную ремарку. Панин обозвал Кокшенова бездарным.

"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. Но, я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов – замечательный!"

– заявил артист, сдобрив признания порцией нецензурных слов. Видео публикует Пятый канал. После этого Панина вывели из зала прощания, пишет КП.

О смерти Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Вдова народного артиста РФ опровергла слухи о коронавирусе, назвав причиной последствия инсульта.